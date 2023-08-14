Fenerbahçe, Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna galibiyetle başladı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 3. ve 18. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü ise 45+5. dakikada Arda Kızıldağ attı.
Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 4. maçtan da galip ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 3 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, lige de galibiyetle başladı.