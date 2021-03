Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe haftaya 55 puanla 3. sırada giriyor.

GUSTAVO DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun, İttifak Holding Konyaspor maçında takıma dönmesi bekleniyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Gustavo, 2 Şubat'ta Atakaş Hatayspor deplasmanında sakatlanmıştı. Ligde son 5 maçı kaçıran Gustavo, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde Konyaspor karşısında oynayabilecek.

İRFAN CAN İLK 11'DE SAHAYA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci'nin ilk kez ilk 11'de oynaması bekleniyor. Transferi uzun süre konuşulan İrfan Can, sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Fraport TAV Antalyaspor'a karşı sonradan oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen İrfan Can, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk kez Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Konya'da forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya'da olmayacak.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor.