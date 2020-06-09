Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, TRT Spor'un haberine göre gelecek yıl sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Tahir Karapınar'la görüştü.

Anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Karapınar 8 haftalık süreçte takımın başında olacak. Gelecek yıl da Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevine getirilecek.

Tahir Karapınar Altay'da başladığı yardımcı antrenörlük kariyerinde siyah beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapmış, daha sonra Gaziantepspor ve son olarak 2014'te Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevleri yapmıştı.