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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarları, "istifa" yürüyüşü düzenledi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe taraftarları, "istifa" yürüyüşü düzenledi

        Fenerbahçe taraftarları ve kongre üyeleri, Şaşkınbakkal'dan Ülker Stadyumu'na bir yürüyüş düzenledi ve mevcut yönetimi istifaya davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:53
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        Fenerbahçe taraftarlarından "istifa" yürüyüşü
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        Fenerbahçeli taraftarlar, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde "istifa" yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Bağdat Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'na hareket etti.

        Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, yönetim aleyhine sloganlar atılarak istifaya davet edildi.

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