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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile oynanacak mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Jesus, turu geçecek güce sahip olduklarını söyledi. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü kez final oynamanın hayalini kurduğunu belirtti. İşte Jesus'un açıklamalarının tamamı...

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  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasman İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

    İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

    Fenerbahçe Tenik Direktörü Jorge Jesus ise Sevilla maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamlarda bulundu. İşte Jesus'un açıklamaları...
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

    "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu turnuvada güzel bir tarihi olan takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu turnuvayı 4 kez kazandılar. Kaliteli oyuncuları var. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. Bu bile bir gösterge. Biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak. İnanıyoruz ki ilk maçta iyi bir sonuç alıp turnvayı alıp, turu İstanbul'a taşıyıp, turu geçecek gücümüz var."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

    "Sevilla oyuncuları baskı altında oynamaya alışkın oyuncular. Her zaman büyük takımlarda oynadılar. Onlar için gururları çok önemli. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir. 6-1 kaybettiler ama benim için bir gösterge değil bu. Çok ateşli bir atmosfer beklediğini biliyoruz. Biz karşılaşacağımız her şeye hazırız. Taktiksel olarak daha iyi olursak, biz iyi bir şans yakalayabiliriz. Ama taktiksel olarak daha iyi olmazsak çok zorluk yaşarız."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

    "3. kez final oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğimi finallerinden biri Sevilla'ya karşıydı. Bu seviyede her şey olabiliyor. Eğer biz bu turu geçersek, çeyrek finale kalacağız. Eğer kura şansı da yanımızda olursa, bu turnuvada her şey olabilir bizim için"
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

    "Şu anda bir sakat oyuncu var, o da Luan Peres, Batshuayi iyileşti. Kadroda olacak. Peres'in iyileşmesini bekliyoruz. Benim oyunumda önemli bir oyuncu. Bugün antrenmanda sıkıntı yaşamazsa Batshuayi kadroda olacak."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

    "Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maç yaptı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberliği var. Son 16 turuna kalırken, güzel bir performans sergiledik. Oynadığımız bu maçlarda pek çok farklı sistemle oynadık. Her maç en iyi sistem hangisiyle o sistemi seçeceğiz. Ama şuna emin olabilirsiniz, yarın oynayacağımız sistem takımın alışık olmadığı bir sistem olmayacak"
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

    "Bu turnuvada hedefimiz her zaman gidebildiğimiz kadar uzağa gitmekti. Biliyoruz ki favori değiliz. Son 16'ya, çeyrek finale kaldığınızda bu turnuvanın seviyesi Şampiyonlar Ligi seviyesi gibi oluyor. Çok güçlü takımlar var. Ama biz de iyi bir performans sergiledik. Ana hedefimiz Türkiye Ligi'ni kazanmak ama Avrupa'da iyi bir 10 maç geçirdik. Sevilla, güçlü, daha tecrübeli bir takım. Fenerbahçe'ye göre daha tecrübeli ama bizim de kendi imkanlarımız var. Favorilerden değiliz ama inanıyoruz adım adım şansımızı arttırabiliriz."
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus hayalini açıkladı!

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