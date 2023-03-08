"Bu turnuvada hedefimiz her zaman gidebildiğimiz kadar uzağa gitmekti. Biliyoruz ki favori değiliz. Son 16'ya, çeyrek finale kaldığınızda bu turnuvanın seviyesi Şampiyonlar Ligi seviyesi gibi oluyor. Çok güçlü takımlar var. Ama biz de iyi bir performans sergiledik. Ana hedefimiz Türkiye Ligi'ni kazanmak ama Avrupa'da iyi bir 10 maç geçirdik. Sevilla, güçlü, daha tecrübeli bir takım. Fenerbahçe'ye göre daha tecrübeli ama bizim de kendi imkanlarımız var. Favorilerden değiliz ama inanıyoruz adım adım şansımızı arttırabiliriz."