        Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine başladı!

        Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 22. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 10.02.2026 - 14:28 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:43
        Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine başladı!
        Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Gençlerbirliği maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Sakaryada sahilde erkek cesedi bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde cesedi bulunan kişinin, İstanbul Sarıyer'den denize açıldığı balıkçı teknesinin batması sonucu boğulduğu değerlendirilen Mustafa Ünlüye ait olduğu belirlendi. (AA) 

