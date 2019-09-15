Fenerbahçe ile İstanbulspor'un 14 yaş altı takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrılırken mücadelede sarı-lacivertlilerden örnek bir davranış geldi.

Maç 6-0 devam ederken İstanbulspor kalecisi 65. dakikada sakatlık geçirdi. Oyuncu değişikliği hakkı dolan konuk ekip kaleye saha içinden bir oyuncusunu geçirmek zorunda kalınca Fenerbahçe de örnek bir davranışa imza attı. Sarı-lacivertlilerde Ömer Faruk Kahraman, hakem izniyle saha kenarına geldi ve Fenerbahçe de 10 kişi kalmış oldu.

Mücadelede bu dakikadan sonra 1 gol daha oldu ve sarı-lacivertliler sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.