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HaberlerFutbolFenerbahçe U14 Takımı'ndan örnek davranış! İstanbulspor'u 7-0 yendiler ancak...

Fenerbahçe U14 Takımı'ndan örnek davranış!

Fenerbahçe ile İstanbulspor'un 14 yaş altı takımları karşı karşıya gelirken sarı-lacivertlilerden örnek bir davranış geldi! Oyuncu değişikliği hakkı dolan İstanbulspor'un kalecisiz kalması üzerine Fenerbahçe de bir futbolcusunu oyundan aldı

Fenerbahçe U14

Fenerbahçe ile İstanbulspor'un 14 yaş altı takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrılırken mücadelede sarı-lacivertlilerden örnek bir davranış geldi.

Maç 6-0 devam ederken İstanbulspor kalecisi 65. dakikada sakatlık geçirdi. Oyuncu değişikliği hakkı dolan konuk ekip kaleye saha içinden bir oyuncusunu geçirmek zorunda kalınca Fenerbahçe de örnek bir davranışa imza attı. Sarı-lacivertlilerde Ömer Faruk Kahraman, hakem izniyle saha kenarına geldi ve Fenerbahçe de 10 kişi kalmış oldu.

Mücadelede bu dakikadan sonra 1 gol daha oldu ve sarı-lacivertliler sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.

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