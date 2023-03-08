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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısına çıkıyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, İspanyol temsilcisi Sevilla karşısına çıkıyor. İşte karşılaşmaya dair notlar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısına çıkıyor!
AA

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasman İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

FENERBAHÇE AVANTAJLI SKOR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Sarı-lacivertli ekip, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberliten gelen 14 puanla lider bitirdi.

Grupta, 3 Kasım 2022'de 2-0 galip geldiği son Dinamo Kiev deplasmanından 4 ay sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkacak Fenerbahçe, mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla deplasmanından avantajlı skorla dönmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 16 Mart'ta yapılacak rövanş maçında da rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Sevilla karşısına sakatlığı devam eden Luas Peres'ten yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

AVRUPA KUPALARINDA 253. MAÇ

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

KUPA 2'DE 135. MAÇ

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.

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