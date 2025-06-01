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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda tadilata başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda tadilata başladı

        Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:53 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:53
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        Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda tadilata başladı
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        Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonunun Kadıköy'deki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla tamamlanmasının ardından Ülker Stadı tadilata girdi.

        Çalışmalar kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenilenecek. Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak. Ardından 9 bin yeni koltuğun montaj işlemleri gerçekleştirilecek.

        Koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

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