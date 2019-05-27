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Fenerbahçe ve Max Kruse'de sıcak gelişme!

Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişme! Alman basını, Werder Bremen'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Max Kruse'nin Fenerbahçe'nin transfer teklifini değerlendirmeye aldığını duyurdu

Max Kruse

Son üç yılını Werder Bremen'de geçiren ve kulübünden ayrılma kararı alan Max Kruse'den Fenerbahçe'ye iyi haber geldi!  Almanya'da yayın yapan Bild, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldığını duyurdu!

Haberde bir süredir görüşmelerin sürdüğü dile getirilirken sarı-lacivertlilerin, bonservisi elinde olan Alman yıldıza 2+1 yıllık teklifte bulunduğu belirtildi.



Bild ayrıca Kruse için "Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldı. İstanbul'a taşınmayı düşünebilir" ifadelerine yer verdi.

2013 yılından bu yana Almanya Milli Takım formasını 14 kez terleten Kruse'nin adı daha önce Liverpool ve Robert Lewandowski'ye alternatif olarak Bayern Münih'le anılmıştı.



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