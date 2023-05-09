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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

Süper Lig'de sezonun bitimine kısa süre kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli kulüpteki geleceği tartışılırken, İtalyan basınından Fenerbahçe ile ilgili bomba bir teknik direktör iddiası geldi. İşte Fenerbahçe'nin peşine düştüğü dünyaca ünlü teknik adam...

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  • Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

    Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği tartışılmaya başlandı. 
  • Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

    Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansını zora sokmasının ardından başkan Ali Koç, tesislere gelerek Portekizli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirmişti.
  • Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

    Sarı-lacivertlilerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jesus'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.
  • Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

    Sportitalia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin sezon sonunda Jesus'la yolları ayıracağı ve yerine Leonardo Jardim'i teknik direktörlük görevine getireceği öne sürüldü.
  • Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

    RONALDO'NUN TAKIMI DA PEŞİNDE

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde Shabab Al-Ahli'yi çalıştıran Portekizli teknik adamla Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın da ilgilendiği belirtildi. 
  • Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

    Sezon başında Shabab Al-Ahli'nin başına geçen 48 yaşındaki Jardim, bu sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle çıktığı 29 maçta 2.00 puan ortalaması tutturdu.
  • Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

    Shabab Al-Ahli, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 
  • Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

    Teknik direktörlük kariyerine Portekiz ekibi Camacha'da başlayan Jardim, daha sonra sırasıyla Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiakos, Sporting, Monaco ve Al-Hilal'i çalıştırdı.
  • Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine...

    Kariyerinin en parlak dönemini Monaco'da geçiren Leonardo Jardim, 2016-2017 sezonunda Fransız ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmişti. 

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