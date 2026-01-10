Habertürk
        Fenerbahçe'ye Hande Baladın'dan kötü haber - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe'ye Hande Baladın'dan kötü haber

        Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlanan Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildiğini duyurdu.

        Giriş: 10.01.2026 - 21:08 Güncelleme: 10.01.2026 - 21:08
        Fenerbahçe'ye Hande Baladın'dan kötü haber!
        Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlık geçiren Hande Baladın'dan kötü haber aldı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileği burkulan sporcumuz Hande Baladın'ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde, ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

