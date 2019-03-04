Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Faslı futbolcu, 25. haftada oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında sahada olacak.

Sezonun ikinci yarısından itibaren affedilen ve forma şansı bulmaya başlayan Faslı futbolcu, gösterdiği etkili performansla taraftarın ve teknik heyetin vazgeçilmez ismi haline gelmişti. Fenerbahçe'nin 3-2 yendiği Rize maçından önceki son antrenmanda sakatlanan Faslı oyuncu, yapılan kontrollerinde sağ arka adalesinde ağrı hissettiği gerekçesiyle riske edilmemişti.

25. haftada Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın kritik mücadele forma giymesi bekleniyor.