Fenerbahçe'ye Onuralp Bitim'den kötü haber!

Fenerbahçe Beko forması giyen Onuralp Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Onuralp Bitim, milli takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."