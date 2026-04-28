Fenerbahçe'yi bekleyen yabancı krizi!
Fenerbahçe'de sezon sonunda kiralık takımlardan dönecek futbolcularla birlikte 19 yabancı sayısı olacak. 2026-2027 sezonunda uygulanacak 10+4 kuralı yüzünden sarı-lacivertlilerle yeni yapılacak transferler de düşünüldüğünde, bu sayının daha da artması beklenirken, ayrılık silsilesi yaşanacak...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gitmesi beklenen Fenerbahçe'de, sezonun bitmesinin ardından yabancı sayısı 19'a yükselecek.
2026-2027 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı da düşünüldüğünde, sarı-lacivertlilerin mevcut kadrodan en az 5 ayrılık yapması gerekecek.
Takıma yeni gelecek futbolcular da düşünüldüğünde, bu sayının daha da artması bekleniyor.
İşte sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosunda olacak 19 yabancı futbolcu...
EDERSON - 2028 (+1)
DOMINIK LIVAKOVIC - 2028
OMAR FAYED - 2027
JAYDEN OOSTERWOLDE - 2028
RODRIGO BECAO - 2028
OGNJEN MIMOVIC - 2029
MILAN SKRINIAR - 2029
ANTHONY MUSABA - 2030
DORGELES NENE - 2030
MARCO ASENSIO - 2028 (+1)
FRED - 2027 (+1)
MATTEO GUENDOUZI - 2030
N'GOLO KANTE - 2028
SOFYAN AMRABAT - 2028
NELSON SEMEDO - 2027
ARCHIE BROWN - 2028 (+1)
DIEGO CARLOS - 2028