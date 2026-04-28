        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'yi bekleyen yabancı krizi!

        Fenerbahçe'de sezon sonunda kiralık takımlardan dönecek futbolcularla birlikte 19 yabancı sayısı olacak. 2026-2027 sezonunda uygulanacak 10+4 kuralı yüzünden sarı-lacivertlilerle yeni yapılacak transferler de düşünüldüğünde, bu sayının daha da artması beklenirken, ayrılık silsilesi yaşanacak...

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 14:34
        1

        Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gitmesi beklenen Fenerbahçe'de, sezonun bitmesinin ardından yabancı sayısı 19'a yükselecek.

        2

        2026-2027 sezonunda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı da düşünüldüğünde, sarı-lacivertlilerin mevcut kadrodan en az 5 ayrılık yapması gerekecek.

        3

        Takıma yeni gelecek futbolcular da düşünüldüğünde, bu sayının daha da artması bekleniyor.

        4

        İşte sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kadrosunda olacak 19 yabancı futbolcu...

        5

        EDERSON - 2028 (+1)

        6

        DOMINIK LIVAKOVIC - 2028

        7

        OMAR FAYED - 2027

        8

        JAYDEN OOSTERWOLDE - 2028

        9

        RODRIGO BECAO - 2028

        10

        OGNJEN MIMOVIC - 2029

        11

        MILAN SKRINIAR - 2029

        12

        ANTHONY MUSABA - 2030

        13

        DORGELES NENE - 2030

        14

        MARCO ASENSIO - 2028 (+1)

        15

        FRED - 2027 (+1)

        16

        MATTEO GUENDOUZI - 2030

        17

        N'GOLO KANTE - 2028

        18

        SOFYAN AMRABAT - 2028

        19

        NELSON SEMEDO - 2027

        20

        ARCHIE BROWN - 2028 (+1)

        21

        DIEGO CARLOS - 2028

        22

        ANDERSON TALISCA - 2028

        23

        SIDIKI CHERIF - 2030

