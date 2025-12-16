Fenerbahçe’de 1907 Travel Projesi için imzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında hayata geçirilen 1907 Travel Projesi için imza töreni düzenlendi.

Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, yönetici İlker Arslan, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve dernek yöneticisi Barış Öztürk katıldı.

Törende açıklamalarda Orhan Demirel, "Fenerbahçe'mize gönülden bağlılığıyla her daim yanımızda olan, kulübe destekleriyle büyük değer oluşturan 1907 Fenerbahçe Derneği ile anlamlı bir projeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Proje ulaşım, konaklama ve organizasyon gibi detayları kapsayan paketleriyle taraftarın kulüple omuz omuza olmasını kapsamaktadır." diye konuştu.

REKLAM

1907 Fenerbahçe Derneği’nin kulübe yıllardır maddi ve manevi destek verdiğini anlatan İlker Arslan ise şunları kaydetti:

"1907 Fenerbahçe Derneği kuruluş ilkelerine bağlı kalarak kulübün yanında olmuş, maddi manevi desteğini her zaman sürdürmüştür. Bu duruş camiamız için kıymetlidir. Yıllara dayanan köklü bağımız bu projeyle bugün daha da güçleniyor. Fenerbahçe sevgisi sınır tanımaz. 1907 Travel, bu sevginin peşinden giden taraftarlarımız için hayata geçirilmiştir."

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya da dernek olarak kulübe kalıcı gelirler sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana amatör sporlardan tribün projelerine kadar birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bundan sonra da Fenerbahçe’ye değer katmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.