Fenerbahçe’de 1907 Travel Projesi için imzalar atıldı
Fenerbahçe Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında hayata geçirilen 1907 Travel Projesi için imza töreni düzenlendi.
Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen törene, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, yönetici İlker Arslan, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve dernek yöneticisi Barış Öztürk katıldı.
Törende açıklamalarda Orhan Demirel, "Fenerbahçe'mize gönülden bağlılığıyla her daim yanımızda olan, kulübe destekleriyle büyük değer oluşturan 1907 Fenerbahçe Derneği ile anlamlı bir projeye imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Proje ulaşım, konaklama ve organizasyon gibi detayları kapsayan paketleriyle taraftarın kulüple omuz omuza olmasını kapsamaktadır." diye konuştu.
1907 Fenerbahçe Derneği’nin kulübe yıllardır maddi ve manevi destek verdiğini anlatan İlker Arslan ise şunları kaydetti:
"1907 Fenerbahçe Derneği kuruluş ilkelerine bağlı kalarak kulübün yanında olmuş, maddi manevi desteğini her zaman sürdürmüştür. Bu duruş camiamız için kıymetlidir. Yıllara dayanan köklü bağımız bu projeyle bugün daha da güçleniyor. Fenerbahçe sevgisi sınır tanımaz. 1907 Travel, bu sevginin peşinden giden taraftarlarımız için hayata geçirilmiştir."
1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya da dernek olarak kulübe kalıcı gelirler sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Kurulduğumuz günden bu yana amatör sporlardan tribün projelerine kadar birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bundan sonra da Fenerbahçe’ye değer katmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
1907 Fenerbahçe Derneği olarak kulübe kayıtsız şartsız hizmet etme anlayışını sürdürdüklerini vurgulayan Barış Öztürk de "Fenerbahçe'ye daha nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle çıktığımız yolda seyahat acentemizi hayata geçirdik. Amacımız kulübe ek bir gelir sağlamaktı. Fenerbahçe'nin yurt içi ve dışı deplasman maçlarında özel tur paketleri sürecine başladık. Önümüzdeki dönemde tur paketlerini artık Fenerbahçe temalı farklı organizasyonlarla sürdürmeyi düşünüyoruz. Amacımız kulübümüze sürdürülebilir kaynak oluşturmak. 1 yıl gibi kısa bir zamanda kulübümüze 500 bin dolarlık bir giriş sağladık." diye konuştu.
Bir gazetecinin Orhan Demirel ve Rıfat Perahya'ya yönelik, "Seçimde rakiptiniz şu an yan yanasınız. Çok sık gördüğümüz bir görüntü değil." şeklindeki değerlendirmesini Demirel, "Camiada birlik, beraberlik bizim mottomuz. Bunu seçildiğimiz günden beri sürdürmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'ye hizmet etmiş herkes aynı hedef için çalışıyoruz. Amacımız Fenerbahçe. Rıfat Bey'in hizmetleri tartışılamaz bunları yok saymak mümkün değil. Bu birliktelik her kesimde devam ediyor. Tüm bu güçleri birleştirmekten çok mutluyuz." şeklinde yanıtladı.
Rıfat Perahya ise "Bizler önce Fenerbahçe taraftarıyız. Bu bir bayrak yarışı ve en sonunda Fenerbahçe'nin iyiliği için elimizden geleni yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Projelerimizle Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu projeyi devrediyoruz şimdi arkadaşlar yeni bir proje için çalışacak." diye konuştu.
Tören imzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.