Fenerbahçe’den bir ilk daha: YouTube’da 'Katıl' butonu aktive edildi

YouTube’da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı olan Fenerbahçe Spor Kulübü, bir ilke imza atarak YouTube kanalında 'Katıl' butonunu aktive etti. Sarı-Lacivertli kulüp, ücretli abonelik uygulamasıyla taraftarlarına birbirinden özel içerikler sunacak.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2020

Üç çeşit üyelik paketi sunulan uygulamada taraftarlar "Beyaz" paket için 5 lira, "Sarı" paket için 15 lira ve "Lacivert" paket üyeliği içinse 25 lira ödeme yapacak. Taraftarlara sunulan paketlerde, bağlılık rozetleri, özel emojiler, günlük antrenmanlar, maç günü yayınları, eğlenceli içerikler, altyapı maçları, maç özetleri ve kamera arkası görüntülere erişim sağlanabilecek.

Fenerbahçe Kulübü'nün YouTube kanalında 1 milyon 400 binden fazla abonesi bulunuyor.

Fenerbahçe YouTube Katıl'da neler var?

1. Bağlılık Rozetleri

2. Özel Emojiler

3. Günlük Antrenmanlar

4. Maç Günü Yayınlar

5. Eğlenceli İçerikler

6. Altyapı Maçları

7. Maç Özetleri

8. Vlog çekimleri

9. Kamera Arkaları



Youtube Abonelik Linki