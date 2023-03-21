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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, 19 yaş ve altı futbolcular arasından belirlenen 'dünyanın en yetenekli' 9 futbolcusu listesinde yer aldı.

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  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Fenerbahçe'de forma giyen ve genç yaşına rağmen yeteneğiyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler, bir kez daha ülkemizi gururlandırdı.
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    18 yaşındaki genç yıldız, NXGN tarafından 19 yaş altı futbolcular arasından belirlenen 'dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu' listesinde yer aldı.
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    İşte o liste:

    Arda Güler (Fenerbahçe)
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Gavi (Barcelona)
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad)
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Alejandro Garnacho (Manchester United)
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Endrick (Palmeiras)
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Romeo Lavia (Southampton)
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Mathys Tel (Bayern Munich)
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    NXGN Nine listesi, 37 ülkede faaliyet gösteren ve yüzlerce uzmanın katkıda bulunduğu küresel bir genç futbol uzmanları ağı tarafından belirleniyor.
  • Fenerbahçeli Arda Güler dünyanın en yetenekli 9 futbolcusu arasında gösterildi

    NXGN, belirli bir sezon için futbolda 19 yaş ve altındaki en iyi genç oyuncuları listeleyen saygın bir kuruluş olarak biliniyor. 

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