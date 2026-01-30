Habertürk
        Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'e kiralandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'e kiralandı!

        Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, sezon sonuna kadar eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:40
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe, İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e kiralandığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

