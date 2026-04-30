        Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 12 ay ceza!

        Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 12 ay ceza!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaşa bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Verilen cezanın ardından Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş'tan açıklama geldi.

        Habertürk / AA
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 18:37
        Bahis eyleminden 12 ay ceza!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

        TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

        MERT HAKAN YANDAŞ: KALEMİMİN KIRILDIĞINI BİLİYORUM

        Konuyla ilgili tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından, "Avukatlarım, büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız, adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım... Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz..." dedi.

        FENERBAHÇE: SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

        Fenerbahçe, PFDK tarafından Mert Hakan Yandaş'a verilen cezanın kabul edilemez nitelikte olduğunu belirterek "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir.

        Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.

        Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır.

        Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." şeklinde bir açıklama yayınladı.

