Becao'ya Atalanta talip oldu!
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı yıldız stoperi Rodrigo Becao'ya İtalya'dan talip çıktı. Çizme basını, Brezilyalı savunma oyuncusuyla Serie A ekibi Atalanta'nın yakından ilgilendiğini yazdı.
İtalya Serie A ekibi Atalanta, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao'yu gündemine aldı.
Tuttoatalanta'da yer alan habere göre; bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, savunma hattını Becao ile güçlendirmek istiyor.
Daha önce İtalya'da Udinese forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun Serie A tecrübesinin olması, Atalanta'nın oyuncu için harekete geçmesini sağladı.
FENERBAHÇE SATIŞA SICAK
Fenerbahçe'nin ise zaman zaman yedek kalan Becao'yu cazip bir teklif karşılığında satabileceği belirtildi.
Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin de transferini istediği oyuncu için Atalanta'nın temaslarını hızlandıracağı vurgulandı.
23 MAÇTA 1 GOL ATTI
Fenerbahçe'nin Udinese'den 8.3 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, 23 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.