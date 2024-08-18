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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçeli Rodrigo Becao'ya Atalanta talip oldu! - Son dakika FB transfer haberi - Futbol Haberleri

        Becao'ya Atalanta talip oldu!

        Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı yıldız stoperi Rodrigo Becao'ya İtalya'dan talip çıktı. Çizme basını, Brezilyalı savunma oyuncusuyla Serie A ekibi Atalanta'nın yakından ilgilendiğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:56
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        İtalya Serie A ekibi Atalanta, Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao'yu gündemine aldı.

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        Tuttoatalanta'da yer alan habere göre; bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atalanta, savunma hattını Becao ile güçlendirmek istiyor.

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        Daha önce İtalya'da Udinese forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun Serie A tecrübesinin olması, Atalanta'nın oyuncu için harekete geçmesini sağladı.

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        FENERBAHÇE SATIŞA SICAK

        Fenerbahçe'nin ise zaman zaman yedek kalan Becao'yu cazip bir teklif karşılığında satabileceği belirtildi.

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        Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin de transferini istediği oyuncu için Atalanta'nın temaslarını hızlandıracağı vurgulandı.

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        23 MAÇTA 1 GOL ATTI

        Fenerbahçe'nin Udinese'den 8.3 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, 23 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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