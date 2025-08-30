Yusuf Akçiçek 20 milyon Euro'ya Al Hilal'e gidiyor! Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'a transfer oluyor. Arapların dev kulübü Al Hilal, 19 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşmak üzere.

