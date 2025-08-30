Habertürk
        Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek 20 milyon Euro'ya Al Hilal'e gidiyor! - Futbol Haberleri

        Yusuf Akçiçek 20 milyon Euro'ya Al Hilal'e gidiyor!

        Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'a transfer oluyor. Arapların dev kulübü Al Hilal, 19 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşmak üzere.

        Giriş: 30.08.2025 - 16:52 Güncelleme: 30.08.2025 - 16:53
        F.Bahçe, 20 milyon Euro'ya anlaştı!
        Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan yolunda...

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; Al Hilal, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar içeren bir teklif yaptı.

        Taraflar arasında süren görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

        Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla A Milli Takım'a yükselen Yusuf Akçiçek, bu sezon 2 resmi maçta görev yaptı.

