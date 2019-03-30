Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün düzenlediği toplantıyla 31 Mayıs'a kadar Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle gelir elde etmek için kampanyaya başlayacaklarını açıkladı. 'Fener Ol' isimli kampanya 4 Nisan'da başlayacak.

Koç'un "31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız" sözleriyle önemini aktardığı kampanyaya yapılacak destek merakla bekleniyor.

Minimum 20 TL bağış ile katılım sağlanabilecek olan kampanyayı biz de okuyucularımıza sorduk.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 29, 2019

"Fenerbahçelilere soruyoruz: 'Fener Ol' kampanyasına katılacak mısınız?" diye sorduğumuz soruya 17 binin üzerinde okuyucu katılırken yüzde 65'lik olumlu cevap geldi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 29, 2019

İlk soruya 'Evet' diyenler için sorduğumuz "Fener Ol' kampanyasına katılırsanız ne kadar para bağışlayacaksınız? (En az bağış miktarı 20 TL olacak)" sorusuna ise gelen yanıtların yüzdelik ağırlıkları şöyle:

%33: 20 TL

%29: 20-100 TL

%18: 100-500 TL

%20: 500+ TL

En yüksek oran yüzde 33 ile '20 TL' olarak görünürken, yüzde 29 '20-100 TL' aralığını seçti. '500+ TL' seçeneği yüzde 20 gibi yabana atılamayacak bir kesim tarafından seçildi. %18'lik kesim de '100-500 TL' aralığında yardımda bulunacağını belirtti.

DİKKAT! "TELEFONLA SATIŞ YOK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı toplantıda taraftarları telefonla arayıp dolandırmaya çalışan kişiler konusunda uyardı:

"Fenerbahçe'nin bu kampanyada veya Fenerium olarak hiçbir şekilde telefonla satış veya kampanya yapma yöntemimiz yok. 1 senedir bunu sık sık gündeme getiriyoruz. İmzalı forma satışı adı altında satış yapılıyor. Hiçbir şekilde telefonla para toplama olayı yoktur. Nakit olayı yoktur. Onun dışında her türlü ödeme imkanı vardır. Bunu da internetten anlatılacak."