Ferdi Kadıoğlu açıkladı: Hayalim bu!

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, kariyeri ve A Milli Takım'daki hedeflerine dair beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Premier Lig ile Süper Lig'i de kıyaslayan Kadıoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Brighton'daki günleriyle ilgili konuşan Kadıoğlu, "Sakatlıktan döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Çok sayıda maç oynadım ve eski seviyeme oldukça hızlı döndüm, bu da beni oldukça memnun ediyor. Maçın oyuncusu seçilme konusuna gelince ise bunu tek başıma yapmam mümkün değil, takım arkadaşlarımın desteğine ihtiyacım var. Herkes benim için mücadele etti, bu beni mutlu ediyor. Ama bir takım olarak kazanmak benim için her şeyden daha önemli." dedi.

"ARAMIZDA ÇOK İYİ BİR İLİŞKİ VAR" Teknik direktör Fabian Hürzeler ile olan ilişkisine değinen milli yıldız, "Onun genç olmasının sadece bir sayıdan ibaret olduğunu düşünüyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var ve bana gerçekten çok güvendiğini hissediyorum. Beni sahada birçok farklı pozisyonda oynatıyor, sakatlıktan sonra da bana sık sık forma şansı verdi. Bu gidişattan çok memnunum ve umarım böyle devam eder." ifadelerini kullandı. "YOĞUNLUK ÇOK DAHA YÜKSEK" İngiltere Premier Lig ile Trendyol Süper Lig'i kıyaslayan 26 yaşındaki sol bek, "Premier Lig'deki yoğunluğun, Süper Lig'e kıyasla çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon oldukça erken sakatlandım, bu yüzden benim için uyum süreci çok uzun sürmedi. Uzun bir süre sahalardan uzak kaldığım için adaptasyonumun daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Bu süreçte ülkeye, yaşama ve buradaki düzenin nasıl işlediğine alışma fırsatım oldu. Fenerbahçe'de ise sürekli Avrupa'da oynuyorduk. Neredeyse her üç günde bir maç vardı. Burada sistem biraz farklı. Üç günde bir maç yaptığınızda ya da haftada bir maç oynadığınızda antrenman programınız da doğal olarak aynı olmuyor." sözlerini sarf etti.

"HAYALİM BU" Hayalinin en üst düzey kulüplerde oynamak olduğunun altını çizen 26 yaşındaki futbolcu, "Kendimi oldukça hırslı bir insan olarak görüyorum. Premier Lig'e gelmemin nedenlerinden biri de kendimi test etmek, ne kadar ileri gidebileceğimi ve hangi seviyeye ulaşabileceğimi görmekti. Elbette hedefim en üst düzey kulüplerde oynamak ve Avrupa’da, Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak yer almak. Evet, hayalim bu." dedi. "BİR KUPA KAZANMAK İSTİYORUZ" FA Cup'taki Liverpool eşleşmesini değerlendiren başarılı oyuncu, "Çok kolay kura çekimleri yapmadık. Önce Manchester United, şimdi Liverpool. Ama bir kupa kazanmak istiyorsanız, iyi takımları da yenmeniz gerekir. Bu bir eleme maçı, yani her şey olabilir. Kendimize güveniyoruz, her takımı yenebileceğimizi biliyoruz ve bu maça hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.