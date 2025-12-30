'Ferdi Tayfur Anma Konseri' CSO Ada Ankara'da

Selami Parmaksız’ın sunumu ve yönetimiyle hazırlanan Amatör Sesler Programı Ferdi Tayfur Anma Konseri, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da Tarihi Salon’da gerçekleştirilecek. Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un eserlerinin seslendirileceği anma konseri, müzikseverleri bir araya getirecek ve sanatçının hafızalarda yer eden şarkılarını yeniden yaşatacak.

.png

Gecede, Ferdi Tayfur’un müzik dünyasında derin izler bırakan eserleri, amatör seslerin yorumlarıyla dinleyicilerle buluşacak. Duygu yüklü şarkıların ve nostaljik ezgilerin ön planda olacağı konser, sanatçının müziğe kattığı değeri bir kez daha hatırlatacak. Tüm müzikseverlere açık olan anma konseri, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.