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        Haberler Spor Voleybol Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü oldu - Voleybol Haberleri

        Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü oldu

        Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirildi. Akbaş, Japonya tarihindeki ilk yabancı başantrenör oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:37 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:37
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        Ferhat Akbaş'ın yeni adresi Japonya!
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        Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi.

        Ferhat Akbaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Japonya Kadın Milli Takımı'nın başantrenörü olarak yeni bir maceraya başlayacağım için heyecanlıyım. Bu sorumluluğu almak ve Japon voleybolunun bir parçası olmak çok büyük bir onur. Milli takımın ilk yabancı başantrenörü olmak da bu durumu daha özel yapıyor. Önümüzde zorlu ama heyecan verici bir yol var. Oyuncularıma, teknik ekibe ve federasyona güvenim tam. Birlikte Los Angeles'taki olimpiyatlarda madalya kazanmak için sıkı çalışacağız. Bunu birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

        2004'TE TEKNİK ADAMLIĞA BAŞLADI

        Ferhat Akbaş, 2004'te voleybol istatistik antrenörü olarak başladığı görevini Galatasaray'da ve sonrasında Türk Telekom Ankara takımında sürdürdü. 2011'de Çin'in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev alan Akbaş, sonrasında VakıfBank, CSM Bükreş ve Chemik Police takımlarında çalıştı.

        2021-2022 sezonundan beri Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenörlük görevini yapmakta olan genç antrenör, ayrıca 2015-2016 sezonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında yer aldı, 2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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