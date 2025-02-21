Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü oldu

Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirildi.

Ferhat Akbaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Japonya Kadın Milli Takımı'nın başantrenörü olarak yeni bir maceraya başlayacağım için heyecanlıyım. Bu sorumluluğu almak ve Japon voleybolunun bir parçası olmak çok büyük bir onur. Milli takımın ilk yabancı başantrenörü olmak da bu durumu daha özel yapıyor. Önümüzde zorlu ama heyecan verici bir yol var. Oyuncularıma, teknik ekibe ve federasyona güvenim tam. Birlikte Los Angeles'taki olimpiyatlarda madalya kazanmak için sıkı çalışacağız. Bunu birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.