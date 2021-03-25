Yeni albüm öncesi heyecanlandırdı 0:00 / 0:00

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"Sorarlarsa" isimli yeni şarkı ve klip, şarkıcı Ferhat Göçer'in YouTube kanalında yayınlandığı andan itibaren 24 saat içinde 300.000 üzerinde izlenme alarak Trend listesine girdi. Sanatçı, YouTube kanalına gelen dört bin yoruma tek tek cevap verdi. Kendisinden uzun zamandır beklenen büyük bir aşk şarkısının geldiği yönünde tepkiler alan sanatçıya 'İşte beklediğim Ferhat Göçer şarkısı' yorumları yağdı.

13. albümü için gün sayan ve stüdyo çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sanatçı, genel algının inadına 13 sayısının uğuruna inanarak, 13 şarkıdan oluşacak 13. albümünü 13 Mayıs'ta çıkarmaya karar verdi.

Yeni şarkısında iki kadın isimle çalışan Ferhat Göçer, şarkının söz ve müziğini Neşe Seçil Tokat'a, aranjörlüğünü ise Oya Erkaya Ayman'a teslim etti.

26 Mart'tan itibaren tüm dijital platformlarda olacak duygusal şarkıya Göçer'in kendi stüdyosunda, Ercan Şencan yönetmenliğinde klip de çekildi. Ferhat Göçer, kamera karşısına eserin sahibi Neşe Seçil Tokat ile birlikte geçti.