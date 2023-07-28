Fernando Meira'dan flaş açıklama: Joao Felix Galatasaray'a giderse...
Galatasaray'da transferde hareketlilik devam ediyor. Birçok yıldızı renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Portekiz'de de gündem oldu. Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklayan Joao Felix'in Galatasaray'a transferi için, sarı-kırmızılıların eskş futbolcusu Fernando Meira da açıklamalar yaptı
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen ve kulüpten ayrılmak isteyen Joao Felix'in adı Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor.
Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Fernando Meira, Record gazetesine muhtemel transferi değerlendirdi.
Felix'in Galatasaray'a transfer olması gerektiğini savunan Meira, "Felix'in oyun sevincini ve tutkusunu geri kazanması için Galatasaray doğru adres" dedi.
Muhtemel transferle ilgili konuşan Portekizli, "Kararı kendisi verecek ancak Galatasaray'a giderse el üstünde tutulacağını biliyorum. Felix için çok güzel bir deneyim olur." ifadelerini kullandı.
2019/20 sezonunun başında 127 milyon Euro rekor ücret karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e geçen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonu Chelsea'de geçirmişti.
Atletico Madrid forması ile 131 maça çıkan Joao Felix 34 gol ve 18 asistlik performans sergilerken, kiralık olarak gittiği Chelsea'de ise 20 maça çıkmış ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.