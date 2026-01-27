Fernando Muslera: Galatasaray kariyerimde verdiğim en iyi karar!

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Ovacion'a verdiği kapsamlı röportajda kariyerinin dönüm noktalarını anlatırken Galatasaray'a özel bir parantez açtı. Sarı-kırmızılı kulübü hem sportif hem de insani açıdan hayatında çok özel bir yere koyan Muslera, Türkiye yıllarını "en doğru karar" olarak tanımladı.

"GALATASARAY KARİYERİMDE VERDİĞİM EN İYİ KARARDI"

Muslera, Galatasaray'a transferini hayatındaki en doğru adımlardan biri olarak gördüğünü belirterek, "Kişisel anlamda verdiğim en iyi karardı. Türkiye'deki lig çok küçümseniyor ama aslında son derece rekabetçi, statları üst düzey ve atmosferi çok güçlü bir lig" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BENİM İKİNCİ EVİM"

Sarı-kırmızılı kulübün kendisi için anlamını net bir cümleyle özetleyen Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim. Hem futbol hem de hayat açısından… Orada uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, iki çocuğum Türkiye'de doğdu ve ailemi orada kurdum" dedi.