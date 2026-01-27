Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera: Galatasaray kariyerimde verdiğim en iyi karar! - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera: Galatasaray kariyerimde verdiğim en iyi karar!

        Fernando Muslera, Uruguay'da verdiği röportajda özel açıklamalarda bulundu. Uruguaylı efsane, sarı-kırmızılı kulübü kariyerindeki "en doğru karar" olarak tanımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galatasaray kariyerimde verdiğim en iyi karar!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, Ovacion'a verdiği kapsamlı röportajda kariyerinin dönüm noktalarını anlatırken Galatasaray'a özel bir parantez açtı. Sarı-kırmızılı kulübü hem sportif hem de insani açıdan hayatında çok özel bir yere koyan Muslera, Türkiye yıllarını "en doğru karar" olarak tanımladı.

        "GALATASARAY KARİYERİMDE VERDİĞİM EN İYİ KARARDI"

        Muslera, Galatasaray'a transferini hayatındaki en doğru adımlardan biri olarak gördüğünü belirterek, "Kişisel anlamda verdiğim en iyi karardı. Türkiye'deki lig çok küçümseniyor ama aslında son derece rekabetçi, statları üst düzey ve atmosferi çok güçlü bir lig" ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY BENİM İKİNCİ EVİM"

        Sarı-kırmızılı kulübün kendisi için anlamını net bir cümleyle özetleyen Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim. Hem futbol hem de hayat açısından… Orada uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, iki çocuğum Türkiye'de doğdu ve ailemi orada kurdum" dedi.

        KULÜPLER ARASI İŞ BİRLİĞİ

        Galatasaray'ın kendisi için kullandığı "efsane" ifadesine de değinen Muslera, bu unvanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi. Kulüple bağının futbolu bıraktıktan sonra da süreceğini vurgulayan deneyimli kaleci, Galatasaray ile halen kulüpler arası iş birliği içinde olduklarını da açıkladı.

        Muslera, sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile Galatasaray arasında bir iş birliği bulunduğunu söyleyerek, "Galatasaray ve Wanderers gibi beni ben yapan kulüplerle bağlantıda olmak beni çok mutlu ediyor. Bu bağlar futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını gösteriyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 ölü, 1 ağır yaralı -1

        (DHA)- Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken,1 kişinin de ağır yaralı olduğu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!