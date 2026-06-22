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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Fernando Muslera'nın hatası Uruguay'ı yaktı!

        Fernando Muslera'nın hatası Uruguay'ı yaktı!

        Uruguay'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında 2-2 berabere kaldıkları Yeşil Burun Adaları mücadelesine yaptığı hatayla damga vurdu. 61. dakikada kalesini terk eden Muslera'nın hatasını affetmeyen Varela, Yeşil Burun Adaları'na 1 puan getiren golü kaydederken, Uruguay bu golle galibiyetten oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Muslera, "İlk golde baraj açıldı ve bu da bana bir saniyelik tepki süresi kaybettirdi. İkinci golde ise kötü bir uzaklaştırma oldu, ben de kapatmaya çalıştım, geç kaldım, açısını daraltmaya çalıştım ki kötü bir kontrol yapsın ya da her neyse, ama rakibin de becerisi vardı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Muslera'dan inanılmaz hata!

        2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelirken, Güney Amerika temsilcisinin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın yaptığı hata mücadeleye damgasını vurdu.

        41 yaşındaki file bekçisi, maçın 61. dakikasında kalesinden çıktı ve Verela Uruguaylı kalecinin hatasını affetmedi. Bu gol ile maç 2-2 sona erdi.

        Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Muslera, "Ne yazık ki, çok çalıştığımız bir maçı berabere bitirdik. Tıpkı önceki maçın ikinci yarısında olduğu gibi baskı yapmaya, denemeye devam ettik, fırsatlar yarattık ama iki zor pozisyonun beraberliğe yol açması üzücü. Ama oynanacak bir maç daha var, her şey bize bağlı ve en önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

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        "İKİNCİ GOLDE HAMLE YAPARKEN GEÇ KALDIM"

        Tecrübeli eldiven, savunma hatalarının kendilerine pahalıya mal olduğunu belirtti ve frikikten gelen ilk gole barajın açılmasının, ikinci gole ise kendisinin topa geç çıkışının neden olduğunu savundu ve şöyle konuştu:

        "Bunlar futbolda yaşanan durumlar. İlk golde baraj açıldı ve bu da bana bir saniyelik tepki süresi kaybettirdi. İkinci golde ise kötü bir uzaklaştırma oldu, ben de kapatmaya çalıştım, geç kaldım, açısını daraltmaya çalıştım ki kötü bir kontrol yapsın ya da her neyse, ama rakibin de becerisi vardı."

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