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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fernando Santos 11'ini belirliyor - Beşiktaş Haberleri

        Fernando Santos 11'ini belirliyor

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Tümosan Konyaspor maçına yoğunlaştı. Teknik direktör Fernando Santos'un, bu mücadelede şans vereceği isimleri büyük oranda belirlediği ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:00
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        Siyah beyazlılarda kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunma hattının sağında Onur Bulut yer alırken, sakatlığını atlatan Svensson’un da maça 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

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        Savunmanın solunda Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Arthur Masuaku olacak. Stoperde Joe Worrall - Necip Uysal ikilisi görev yapacak.

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        Ön liberoda yeni transferlerden Al-Musrati forma giyecek. Libyalı oyuncunun önünde ise Muci - Gedson ikilisinin olması bekleniyor.

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        Hücumda sakatlığını atlatan Milot Rashica, sağ kanattaki yerini alacak. Solda ise Semih Kılıçsoy görev yapacak.

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        Fernando Santos, ileri uçta ise Aboubakar veya Cenk Tosun'a şans verecek.

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