Ferrari Amalfi Türkiye'ye geliyor

Türkiye’de Tofaş bünyesinde yer alan FerMas Oto’nun temsil ettiği İtalyan süper spor otomobil devi Ferrari, yeni modeli Amalfi’yi yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ön siparişe açılan ve Ferrari Roma’nın yerini alacak olan Amalfi, 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Ferrari Amalfi, önde ve ortada konumlanan V8 motoruyla öncü 2+ coupé Berlinetta’nın yeni bir yorumunu temsil ediyor.

Flavio Manzoni liderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi ekibi tarafından geliştirilen Amalfi'nin, uzun yıllar boyunca değerini koruyacak şekilde tasarlandığı vurgulanıyor. Bu yaklaşım ile İtalyan üretici, tüm modellerin bakım, parça ve teknik destek süreçlerinin sürdürüleceğini, otomobillerin yalnızca performansını değil, uzun vadeli değerini de artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

Ferrari Amalfi’nin uzun kaputunun altında F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlara sahip 640 HP gücündeki turbo V8 motor yer alıyor.

Amalfi, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0–200 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede tamamlıyor ve 2,29 kg/HP güç-ağırlık oranı sunuyor.

Bununla birlikte arka bölümde konumlandırılan entegre aktif spoyler yüksek hızlarda Amalfi’nin dengesini artırırken, jantlar ve karbon fiber detaylar sportifliği yansıtıyor.

İç mekândaki çift kokpit yerleşimi, fiziksel düğmelere sahip yeni direksiyon simidi ve marş düğmesinin geri dönüşü dikkat çekiyor.

Bununla birlikte karbon fiber detaylar ve kontrast dikişler otomobile özel bir hava katarken, 2+ konfigürasyon arka koltukların çocuklarla seyahat veya ek bagaj alanı için kullanılmasına olanak tanıyor.

AMALFİ'YE ÖZEL ABS VE EPS

Amalfi'de ABS'nin devrede olduğu durumlarda bile modülasyonu iyileştiren bir çözüm olan elektronik-frenleme sistemi yer alıyor.

İlk olarak 296 GTB'de tanıtılan, Purosangue ve 12Cilindri için geliştirilen ABS Evo sistemi, tüm zeminlerde optimum performans sağlayacak şekilde uyarlandı. Bu sistem, 6D sensöründen gelen verileri kullanarak aracın hızını hassas bir şekilde tahmin ediyor ve her tekerlek için optimum kaymayı belirleyerek fren kuvveti dağılımını optimize ediyor.

Bir diğer gelişme ise, 296 GTB'de tanıtılan versiyonun geliştirilmiş hali olan EPS (Elektrikli Direksiyon) tabanlı yol tutuşu tahmin sistemi. Bu yeni versiyonda, yol tutuşu tahmini, çok düşük çekiş gücüne sahip yüzeylerde bile yüzde 10 daha hızlı ve daha doğru gerçekleşiyor.