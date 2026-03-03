Canlı
        Haberler Magazin Feryal Gülman: Hayatımda huzurlu bir döneme geçiyorum

        Feryal Gülman: Hayatımda huzurlu bir döneme geçiyorum

        İş insanı Ali Kösedağ ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı iddialarına yanıt veren Feryal Gülman, "Hayatımda huzurlu bir dönemden geçiyorum" diyerek aşkı doğruladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 14:31 Güncelleme:
        "Hayatımda huzurlu bir döneme geçiyorum"

        Yıllardır hayatında birinin olmadığı bilinen Feryal Gülman'ın, iş insanı Ali Kösedağ ile yeni bir aşka başladığı ileri sürülmüştü.

        HT KULÜP'ten Aybala Yıldız'ın haberine göre; aşkı doğrulayan Feryal Gülman, "Hayatımda huzurlu bir dönemden geçiyorum. Özel hayatımı bu dönemde konuşmayı çok tercih etmiyorum herkes için hayırlısı olsun..." açıklamasında bulundu.

        Ali Kösedağ ve Feryal Gülman
        Ali Kösedağ ve Feryal Gülman

        Öte yandan sosyetenin tanınmış isimlerinden Feryal Gülman, 28 yıllık eşi Kemal Gülman'dan 2021 yılında boşanmıştı. Feryal Gülman'ın 'zina' nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul eden mahkeme, iş adamı Kemal Gülman’ı 60 milyon lira tazminata hükmetmişti. İkilinin, Aslan Kemal Gülman adında bir oğlu bulunuyor.

        Feryal Gülman ve Kemal Gülman
        Feryal Gülman ve Kemal Gülman
        Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliği'ne İHA saldırısı yapıldı

        Suudi Arabistan'daki ABD Riyad Büyükelçiliği'ne en az 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Riyad'ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. (İHA) 

