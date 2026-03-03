Feryal Gülman: Hayatımda huzurlu bir döneme geçiyorum
İş insanı Ali Kösedağ ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı iddialarına yanıt veren Feryal Gülman, "Hayatımda huzurlu bir dönemden geçiyorum" diyerek aşkı doğruladı
Yıllardır hayatında birinin olmadığı bilinen Feryal Gülman'ın, iş insanı Ali Kösedağ ile yeni bir aşka başladığı ileri sürülmüştü.
HT KULÜP'ten Aybala Yıldız'ın haberine göre; aşkı doğrulayan Feryal Gülman, "Hayatımda huzurlu bir dönemden geçiyorum. Özel hayatımı bu dönemde konuşmayı çok tercih etmiyorum herkes için hayırlısı olsun..." açıklamasında bulundu.Ali Kösedağ ve Feryal Gülman
Öte yandan sosyetenin tanınmış isimlerinden Feryal Gülman, 28 yıllık eşi Kemal Gülman'dan 2021 yılında boşanmıştı. Feryal Gülman'ın 'zina' nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul eden mahkeme, iş adamı Kemal Gülman’ı 60 milyon lira tazminata hükmetmişti. İkilinin, Aslan Kemal Gülman adında bir oğlu bulunuyor.Feryal Gülman ve Kemal Gülman
