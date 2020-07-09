Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fethi Kamışlı, bu sene sezonu Bodrum'da açtı. Kamışlı, arkadaşları Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer ile birlikte yazın tadını çıkarıyor.
Sıcaktan bunalan grup, serinlemek için bütün gün denize girdi.
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