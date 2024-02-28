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        Haberler Gündem Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 22:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:25
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        Araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Arda Apaydın'ın kullandığı motosiklet, Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Sokak’ta, hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Apaydın'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

        Cenaze, ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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