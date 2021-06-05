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HaberlerGündemSON DAKİKA! FETÖ elebaşının yeğeni Gülen'in 34 sayfalık ifadesi! - HABERLER
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FETÖ elebaşının yeğeni Gülen'in 34 sayfalık ifadesi!

Selahaddin Gülen'in ifadesine Habertürk ulaştı. Gülen: Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. amcam FETÖ lideridir. Doğuştan itibaren bu oluşumda sayılırım.

SON DAKİKA! FETÖ elebaşının yeğeni Gülen'in 34 sayfalık ifadesi! - HABERLER
FETÖ elebaşının yeğeni Gülen'in 34 sayfalık ifadesi!
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MİT operasyonu ile yurt dışından getirilen Selahaddin Gülen'in 34 sayfalık ifadesine Habertürk ulaştı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, terörist Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, ifadesinde şunları söyledi: Gülen ailesi için özel kamp vardı, Erzurum'da başlayıp yayıldı, mahrem imamlık yaptım, Bylock kullandım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. amcam FETÖ lideridir. Doğuştan itibaren bu oluşumda sayılırım. 2020 yılına kadar Amerika ülkesinde kaldıktan sonra evlilik için Kenya ülkesine gittim.

GÜLEN AİLESİ İÇİN ÖZEL KAMP

2008 yılı itibari ile Erzurum ilinde aile kampları yapılmaya başlandı. Senede bir kez olmak üzere Türkiye’nin tüm illerinde ve Amerika’da bulunan aile bireyleri bu kampa katılımları sağlanıyordu.

“MAHREM İMAMLIK YAPTIM”

Üniversite öğrenciliği döneminde Kuleli askeri lisesinde okuyan bir öğrenciye mahrem imamlık yaptım. Bu şahıs ile ayda bir kez İstanbul ilinde görüşmeye başladım. Görüşmelerimi Ankesörlü hatlardan yapıyordum.

ÜNİVERSİTE DÖNEMİ SONRASI

2014 yılında Amerika’ya Amcam Fetullah Gülen’in ziyarete gittim. Burada yaklaşık 1 ay kadar kaldım. Erzurum ilinde bulanan örgüte ait Aziziye Kolejinde öğretmen olarak işe başladım.

"BYLOCK KULLANDIM"

Ben BYLOCK haricinde herhangi bir program kullanmadım. 2015 yılı Kasım ayında Amerika’ya gittim. Bu gidişimin sebebi Green Kartımı alıp Amerikan Vatandaşlığı almaktı. Bu dönem boyunca Amcam Fetullah Gülen’in yanına hafta sonları Bamteli sohbetleri için giderdim.

DARBE SONRASI

“2016 Temmuz ayında darbe girişimi sonrasında Pensilvanya’da Amcamın yanına dışarıdan hiçbir ziyaretçi alınmadı. Bu dönemde sadece mollalar, istişare heyeti vardı. 2016 Eylül ayına kadar kimse giremedi.

"AMCAM GÜLEN'DEN SONRA, BAŞA GEÇECEK İSİM: ÖZCAN"

Kendi fikrim olarak Mustafa Özcan, amcam öldükten sonra örgütün başına geçecek kişidir.

AMCAM FETÖ LİDERİDİR

Amcam Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideridir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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