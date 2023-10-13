FETÖ hükümlüsü kadın, gizli bölmede yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü kadın, kilerindeki gizli bölmede yakalandı
Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü kadın, evinin kilerindeki rafların arkasına yaptırılan gizli bölmede saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan kadının, örgüte maddi destek sağlayan sözde mütevelli heyetinde olduğu öğrenildi
Karaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü kadın, gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A.'nın, Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir evde saklandığını belirledi.
KİLERDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde harekete geçen ekipler, kadının kaldığı eve operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları aramada H.S.A.'yı evin kilerindeki rafların arkasına yaptırılan gizli bölmede saklanırken yakaladı.
ÖRGÜTSEL BİLGİLERİN YAZILI OLDUĞU AJANDA
Evde yapılan aramada bilgisayar, cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S.A., cezaevine gönderildi.
H.S.A.'nın örgüte maddi destek sağlayan sözde mütevelli heyetinde olduğu öğrenildi.
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