

HSK Genel Kurulu, FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında önemli bir karar aldı. Genel Kurul’da FETÖ şüphesi bulunan 36 hakim ve savcının durumu değerlendirildi. Bu isimlerden 17’sinin FETÖ iltisakı tespit edilerek, meslekten ihraçlarına karar verildi. Şemdinli iddianamesini yazan Ferhat Sarıkaya FETÖ iltisakı nedeniyle ikinci kez meslekten ihraç edildi. Sarıkaya daha önce Şemdinli soruşturmasındaki usulsüzlüklerinden dolayı meslekten ihraç edilmişti.

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