FETÖ'nun kilit ismi hakim karşısında

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması görülen davaya sanıklardan Mustafa Caymaz katılırken sanıklar Kemal Batmaz, Gonca Batmaz ile diğer sanıklar sesli ve görüntülü sistem SEGBİS ile katıldı.





ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM



Duruşmada ifade veren Kemal Batmaz’ın eşi Gonca Batmaz, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, “Örgüt üyesi değilim. Doktorum. Eğitimim boyunca ailemle kaldım. Ailem tarafından okutuldum. Kimseden destek almadım. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyordum. Herhangi bir suç işlemedim. Kabul etmiyorum” dedi.

TAHLİYEMİ İSTİYORUM



Gözaltına alındığında kendisine baskı yapıldığını öne süren Gonca Batmaz, “Ben böyle bir oluşum içinde yer almadım. Tahliyemi istiyorum” dedi. Eski HSK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram’ı nereden tanıdığı sorulması üzerine “İletişimim olmadı. Muzaffer Bayram’ın eşinin babasına ait olan evde kalıyordum. Babalarımız kaplıcada tanışmışlar. Babamın arkadaşı olduğu için o evde kaldım” dedi.



KESİNLİKLE ŞÜPHELENMEDİM



“Kemal Batmaz için Hava Kuvvetleri imamı ve yönetici olduğu iddia ediliyor. Darbe girişiminden 4 gün önce ABD giriş çıkış yapmış. Hiç şüphelenmedin mi?” sorusuna “Yoğun çalışan biriyim. Yurtdışına çıkardı. Kaynak Holding’de çalışıyordu. Sürekli dışarı çıkıyordu. Yurtdışında biliyordum. Tutuklandığını bile sonra öğrendim. Kesinlikle şüphelenmedim” dedi.



PARAYI EŞİM YATIRMIŞ



Eşinin üzerine çok sayıda gayrimenkul olduğunu bilip bilmediğinin sorulması üzerine “İstanbul’daki evi biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum” dedi. Bank Asya’ya 172 bin TL para yatırılması ile ilgili soruya ise “Ben yatırmadım. Eşim yatırmış. Bir araç alımı vardı. Eski aracı sattık. Bu paranın yatırıldıktan sonra haberim oldu. Daha sonra hesabı kapattım” diye konuştu.



AKRABALARIMIZ TANIŞTIRDI



Adil Öksüz’ü 15 Temmuz’da haberlerde gördüğünü belirten Gonca Batmaz, “İsmini dahi duymadım. Baktığım bir hastanın yakını olduğu söyleniyor. Hasta seçemiyorsunuz” dedi. “Kemal Batmaz ile akrabalarımız vesilesiyle tanıştık ve evlendik. Çocuğumuz FETÖ ile ilişkili bir hastanede doğmadı. Adını ben ve eşim koyduk” diyen Gonca Batmaz, 15 Temmuz gecesi kayınvalidesinde olduğunu ve birlikte bir tanıdıklarının kına gecesine gittiklerini söyledi.



EŞİME BENZİYOR FARKLI BİRİNİ ORAYA KOYMUŞLAR GİBİ



Eşinin darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde bulunmasına ilişkin ne düşündüğünün sorulması üzerine Gonca Batmaz ”Ben televizyonda gördüm. Eşime benziyor. Bilirkişi değilim. Yurtdışında bulunuyordu. Şok oldum. Farklı birini oraya koymuşlar gibi” dedi.



TANIMIYORUM AYNI UÇAKTA OLMAMIZ TESADÜF



Duruşmaya SEGBİS ile katılan Kemal Batmaz ise savunmasında, darbe toplantısı yapıldığı iddia edilen Çay yolundaki villanın orada kullandığı aracın park edilmesiyle ilgili olarak “Park edilen araçla ilgim yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. Oraya bırakan ben değilim. Ben Adil Öksüz’ü tanımıyorum. Aracı o gün kullanmadım. Aynı uçakta yolculuk tesadüftür. Fethullah Gülen ile hiç görüşmüşlüğüm yoktur. Talimat almadım” ifadelerini kullandı.



DAHLİM YOK Kİ PİŞMANLIĞIM OLSUN



Eşi ile görücü usulü evlendiğini söyleyen Kemal Batmaz, “Bank Asya’ya parayı ben yatırdım. Aracını sattıktan sonra bir defalığına yatırdım” dedi. Savunmasının ardından mahkeme heyetinin sorularına yanıt vermeyeceğini söyledi. Mahkeme başkanının “Pişman mısın?” sorusuna ise “Dahilliğim yok ki Pişmanlığım olsun. Hiçbir şekilde dahilliğim yok” dedi.