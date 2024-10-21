2015'TEN BERİ 'KIRMIZI' LİSTEDEYDİ

Devlet kurumlarına sızarak, bir diktatörlük yaratma hevesinde olan Gülen, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin de mimarıydı. 28 Ekim 2015 tarihinden beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktaydı.

TÜRKİYE 7 KEZ İADESİNİ İSTEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri, 27 farklı suçlamadan dolayı, ABD'ye resmî olarak 7 kez Fethullah Gülen'in iadesi için talepte bulundu.

45 DAVADA 1 NUMARALI SANIKTI

Fethullah Gülen, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmek ile suçlanmaktaydı.

Gülen hakkında açılan 45 davada bir numaralı sanık olarak hâlen yargılanmaktadır.