Feyenoord'da Robin van Persie dönemi bitti!

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Feyenoord, 2026-2027 sezonuna yeni bir teknik direktörle başlayacak. Teknik direktörlük yaptığı süre boyunca takıma verdiği tüm katkılar için Robin van Persie'ye teşekkür ederiz."

2025/26 sezonunda Hollanda ekibi ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Van Persie; 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.64 maç başı puan ortalaması yakaladı.