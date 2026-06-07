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        Haberler Spor Futbol Feyenoord'da Robin van Persie dönemi bitti!

        Feyenoord'da Robin van Persie dönemi bitti!

        Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 23:40 Güncelleme:
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        Feyenoord'da van Persie dönemi bitti!

        Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

        "Feyenoord, 2026-2027 sezonuna yeni bir teknik direktörle başlayacak. Teknik direktörlük yaptığı süre boyunca takıma verdiği tüm katkılar için Robin van Persie'ye teşekkür ederiz."

        2025/26 sezonunda Hollanda ekibi ile tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Van Persie; 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.64 maç başı puan ortalaması yakaladı.

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