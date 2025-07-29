Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşıyor. De Kuip Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Feyenoord - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı lacivertlilerde hedef, Hollanda'dan avantajlı skorla dönüp tur kapısını aralamak. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...
Feyenoord - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord ile oynayacağı mücadelenin maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u elemesi durumunda, Devler Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe Devler Ligi mücadelesi tarihi...
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGI KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Feyenoord-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.
FENERBAHÇE’NİN AVRUPA YOLU
Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.
Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.
ROBIN VAN PERSIE ÇALIŞTIRIYOR
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'u tanıdık bir isim çalıştırıyor. Sarı-lacivertlilerde 2015-2018 yılları arasında forma giyen Robin van Persie, Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor. 41 yaşındaki teknik adam, 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.