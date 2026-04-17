        Haberler Magazin Feyha Çelenk hayatını kaybetti

        Feyha Çelenk hayatını kaybetti

        Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 14:25 Güncelleme:
        Oyuncu Feyha Çelenk hayatını kaybetti

        Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayata veda etti. Devlet Tiyatroları, acı haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

        Feyha Çelenk ve Tamer Karadağlı
        Feyha Çelenk ve Tamer Karadağlı

        Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945’te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır. 1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

        Feyha Çelenk'in vefat ettiğini öğrenen oyuncu Melek Baykal da üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti: Canım Feyha çok üzdün bizleri. Ne çok emeğin vardır tiyatroya... Hakkını helâl et canım. Arkadaşların, dostların ve Bursa seni hiç unutmayacak. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun canım.

        Feyha Çelenk, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, saat 10.30'da, Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yapılacak törenin ardından aynı gün İstanbul Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nden ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

        Nehir Erdoğan ve Feyha Çelenk
        Nehir Erdoğan ve Feyha Çelenk
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        80 karat, 16 gram ve sarı elmasla işlenmiş pırlanta! Değeri: 3 milyon dolar!
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Barrack: S-400 konusu çözüme kavuşacak
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu