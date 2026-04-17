Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayata veda etti. Devlet Tiyatroları, acı haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Feyha Çelenk ve Tamer Karadağlı

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945’te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır. 1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

Feyha Çelenk'in vefat ettiğini öğrenen oyuncu Melek Baykal da üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti: Canım Feyha çok üzdün bizleri. Ne çok emeğin vardır tiyatroya... Hakkını helâl et canım. Arkadaşların, dostların ve Bursa seni hiç unutmayacak. Huzur içinde uyu. Mekânın cennet olsun canım.

Feyha Çelenk, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, saat 10.30'da, Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yapılacak törenin ardından aynı gün İstanbul Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nden ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Nehir Erdoğan ve Feyha Çelenk