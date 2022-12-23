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Feyza Civelek: Sezonun en konuşulan işi olarak görüldü

SHOW TV'de bu akşam ekrana gelecek olan 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Feyza Civelek, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a verdiği röportajda hem diziyi hem de canlandırdığı 'Nilay' karakterini değerlendirdi: 'Kızılcık Şerbeti' sezonun en iddialı, en konuşulan işi olarak görüldü. Hikâyeyi çok güzel ve çok katmanlı buluyorum

Feyza Civelek: 'Kızılcık Şerbeti', sezonun en konuşulan işi olarak görüldü - Magazin haberleri

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini ise Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Feyza Civelek, dizide canlandırdığı 'Nilay' ve hakkında merak edilenleri Habertürk'e anlattı.

“16 YAŞIMDAN BERİ PROFESYONEL OLARAK OYUNCULUK YAPIYORUM”

Çocukluktan bu yana oyunculukla uğraşıyorsunuz... Oyuncu olma isteği nereden geliyor, bu serüven nasıl başladı?

16 yaşından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyorum. Daha öncelerinde bazı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldıysam da ‘Adını Feriha Koydum’ ilk ciddi deneyimim demeliyim. Annemin bu alanda çalışıyor olmasından dolayı neredeyse sektörün içinde büyüdüm sayılır. Oyunculuğu da doğal bir şekilde yürümem gereken yol olarak algıladım, kabul ettim ve çok sevdim.

“SEZONUN EN KONUŞULAN İŞİ OLARAK GÖRÜLDÜ”

'Kızılcık Şerbeti', ilk bölümünden itibaren izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sizce bir dizinin tutmasındaki etmenler nelerdir?

Gerçekten dizimiz çok sevildi, sezonun en iddialı, en konuşulan işi olarak görüldü. Tabii bu tüm ekibi çok mutlu ediyor. Yenilikçi ve gerçekçi olması, konuları işleyişindeki cesur yaklaşımı dizimize çok büyük bir başarı getirdi.

“KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ ÇOK KATMANLI BULUYORUM”

Sizce 'Kızılcık Şerbeti'ni diğer dizelerden ayıran özellik neler? Hikâyeyi nasıl buluyorsunuz?

‘Kızılcık Şerbeti’ her şeyden önce gerçekliliğiyle diğer dizilerden ayrışıyor. Hikâyeyi çok güzel ve çok katmanlı buluyorum.

“NİLAY’ ÇOK EĞLENCELİ BİR KARAKTER”

Dizide muhafazakâr ailenin büyük gelini 'Nilay' karakterini canlandırıyorsunuz. 'Nilay', eltisi 'Doğa'nın tam tersi özellikleri olan biri... Canlandırdığınız karakteri analiz eder misiniz?

’Nilay’ çok eğlenceli bir karakter. Aslında derinine indiğinizde içindeki büyük hüznü de görebiliyorsunuz. Kendinden maddi olarak çok daha iyi bir aileye gelin gitmekten keyif almış ancak ailenin muhafazakâr yapısı içinde kısılıp kalmış. Eltisi ‘Doğa’ ile çatışmasının en büyük nedeni ‘Doğa’nın hamile olması. Çünkü ‘Nilay’ bu ailede kalıcı olabilmek için çocuk doğurması gerektiğini bilecek kadar akıllı biri.

Aynı zamanda anneniz Melis Civelek de sektörden biri ve 'Kızılcık Şerbeti'nin de senaristiğini üstleniyor... Annenizle aynı projede çalışmak nasıl bir his? Avantajları ve dezavantajlarını bizimle paylaşır mısınız?

Annem ile bundan önce de bir iki projede çalıştık. İkimiz de yaptığımız işe saygılı olduğumuzdan asla profesyonelliğimizi elden bırakmadık. Ben farklı senaristlerle çalışabileceğim gibi, uygun bir rol olduğunda annemin yazdığı dizi de oynayabilirim diye düşünmekteyim.

"KENDİMİ EN İYİ ŞİİRLERİMLE İFADE EDİYORUM"

Sizin bu alana ilginiz var mı? Bir şeyler yazıyor musunuz?

Arada bir ilham perilerim gelince şiir yazıyorum, yani benimkisi biraz amatörce. Yine de küçüklüğümden beri kendimi en iyi şiirlerimle ifade ediyorum diye düşünmekteyim ama dizi senaristliği konusunda bugüne kadar hiçbir girişimim olmadı.

“CANLANDIRDIĞIM KARAKTERLERİ ÖZÜMSEMEYE ÇALIŞIRIM”

Şimdiye kadar rol aldığınız projelere bakacak olursak siz performansını nasıl değerlendirirsiniz? İleride kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?

Can verdiğim karakterleri hep içimde özümsemeye çalışırım. Umarım da doğru bir şekilde yorumluyorumdur. İnsanın kendi performansını değerlendirebilmesi ne kadar doğru bilemem ama bildiğim bir şey var ki; o da ömrüm boyunca oyunculuk yapmak istememdir.

Oyunculuk dışında neler yapıyorsunuz, sette olmadığınız bir gününüz nasıl geçiyor?

Çok fazla dizi ve film seyrederim. Korku filmleri özellikle favorimdir. Arkadaşlarımla olmayı severim. Alışveriş yapmaktan çok keyif alırım.

"HER ŞEY İNSANIN KAFASINDA BİTİYOR"

Öte yandan bildiğimiz üzere büyük bir azimle 2,5 ayda 78 kilodan 57 kiloya düştünüz... Nasıl bir serüven geçirdiniz?

Pandemi döneminde çok fazla kilo aldım ve bundan dolayı çok mutsuz oldum. Sıkı bir diyet eşliğinde, sporu da hayatıma katarak Bu sorunuma bir dur dedim. Bence her şey insanın kafasında bitiyor. Eğer gerçekten istiyorsan emek veriyorsun ve başarıyorsun.

"AÇIM' DİYE AĞLADIĞIM BİRKAÇ GECEM OLDU"

Peki siz bu süreçte neye karşı irade göstermede zorlandınız?

'Açım' diye ağladığım birkaç gecem oldu ama dediğim gibi ben 80 kiloyla hayatıma devam etmeyeceğimi kafaya koymuştum.

'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu dokuzuncu bölümünde; Doğa’ya haksız yere çıkıştığını düşünüp, yaptığına pişman olan Fatih eve geri döndüğünde Doğa’nın evi terk ediyor olduğunu görüp arkasından gider ve onu annesinin evinin önünde yakalayıp bu terk edişten vazgeçmesini sağlar. Fatih’e doğum günü kutlaması yapmak isteyen Doğa, bunu kendi evlerinde yapamayacağını anlayınca aklına çok cazip bir fikir gelir. Alev de bu konuda kendisine yardım edecektir. Fatih’in kimseye danışmadan bir otel alması Abdullah’ı çok sinirlendirir ancak artık olan olmuştur. Parkta verdiği özel konserden sonra Umut’un, Nursema’ya bir sürprizi daha olacaktır. Nursema’yı çok mutlu eden bu haber onun hat çalışmalarıyla bir sergiye katılabilecek olmasıdır. Fatih’in babasıyla ortak bir otel aldığı haberi Doğa’yı hiç mutlu etmez. Bu haberi paylaştığı Kıvılcım’ı da çok germiştir. Doğa’nın, Fatih’in arkadaş ortamından duyduğu rahatsızlık büyük sorunlara neden olurken, Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından büyük risk altındadır.

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