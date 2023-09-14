Bursalı Egea'ya 'limited' versiyon geldi Tofaş'ın 2015 yılından bu yana Bursa'da ürettiği Fiat Egea'ya yeni bir donanım paketi eklendi. Ürün gamının en üstünde konumlandırılan versiyonun adı Limited olarak açıklandı. Yeni donanım paketi hem sedan hem de Cross gövde tipinde alınabilecek

Fiat'ın Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen modeli Egea'ya yeni bir donanım versiyonu geldi.

Sedan ve Cross gövde seçeneklerinde pazara sunulan Limited isimli özel seri, Cross gövde tipinde Limited logosu, 17 inch çizgi tasarım alaşım jantlar, yeni orman yeşili dış renk ve Limited’a özel tasarım detayları ile satışa sunulacak.

Sedan gövde tipinde ise 17 inch Bronz alaşım jantlar, parlak siyah ayna kapakları ve kapı kolları yer alıyor.

Egea Limited’ın her iki gövde tipinde de bulunan kahverengi 'eco-leather' koltuklar ve kapı panelleri yer alıyor.

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Sedan versiyonunda Cross Limited’tan farklı olarak ön konsol da kahverengi 'eco-leather' tasarıma sahip olmasıyla ayrışıyor.

KULANICILARIN GERİ BİLDİRİMLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Limited versiyonlarda, 10 inch tablet ekran, kablosuz şarj gibi donanımları içeren Lounge donanım seviyesine ek olarak, ön park sensörü, elektrikli bel desteği, ısıtmalı ön koltuklar, arka kolçak ve Sedan gövde tipinde eller serbest bagaj kapağı özelliği standart olarak yer alıyor.

Yeni versiyon hakkında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Egea Limited versiyonlarında, kullanıcılardan da aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek, iddialı ve şık tasarım ögeleriyle harmanlanan daha sportif bir özel seri geliştirdik" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Egea’nın Sedan ve Cross gövde tiplerinde sunulan Limited versiyonları, Eylül ayından itibaren 879 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.