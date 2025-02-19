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        Haberler Spor Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, Villeneuve dAscq'ı ağırlayacak - Basketbol Haberleri

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, Villeneuve dAscq'ı ağırlayacak

        Besiktaş Kadın Avrupa kupası çeyrek finalinde, Villeneuve d'Ascq'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:22
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        Beşiktaş, Villeneuve dAscq'ı ağırlayacak
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        Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, yarın Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq'ı konuk edecek.

        BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupası son 16 turunda 64-52 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Fransa temsilcisi UFAB 49'a 76-66 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselmişti.

        Rövanş maçı, 27 Şubat Perşembe günü Fransa'daki Palacium Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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