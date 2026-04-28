FIBA, NBA ve EuroLeague temsilcileri toplandı
FIBA, NBA ve EuroLeague temsilcileri yapılan ortak toplantı sonucunda görüşmeleri sürdürme kararı aldı.
Giriş: 28 Nisan 2026 - 20:48 Güncelleme:
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ve Avrupa Ligi Basketbol Organizasyonu (Euroleague Basketball) temsilcileri bugün İsviçre’nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Görüşmede, Avrupa basketbolunun geleceği ve olası iş birliği fırsatları üzerine yapıcı değerlendirmelerde bulunuldu. Üç taraf da önümüzdeki haftalarda görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ