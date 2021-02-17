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Oyun sektöründe "hypercasual” türünde ürünler geliştiren Fiber Games, şirket değerlemesi 30 milyon TL’ye ulaşan bu yatırım ile birlikte ekibini güçlendirmeyi ve büyümesini hızlandırmayı planlıyor.

Yıllık 1 milyar dolar üzerinde ihracat gelirine sahip olan Türkiye’deki oyun sektörü, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Oyun, fintech, perakende teknolojileri ve dijital sağlık alanlarına yatırım yapan BV Growth fonu ile uluslararası pazarlarsa hızla ölçeklenebilen teknolojilere yatırım yapan Boğaziçi Ventures, hypercasual ve casual odaklı oyunlar geliştiren yerli oyun girişimi Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım yaptı.

Faruk Akıncı, Sinan Akkol ve Volkan Turan’ın kurucusu olduğu girişimin alınan yatırım ile değerleme tutarı 30 milyon TL'ye ulaştı.

Yatırım duyurusunu son günlerin popüler uygulaması Clubhouse’da gerçekleştiren Boğaziçi Ventures ve Fiber Games, oyun fikri geliştirme, oyun tasarımı, oyun yayıncılığı ve Türkiye’deki oyun ekosistemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

'TÜRKİYE'NİN GENLERİNDE OYUN GELİŞTİRMEK VAR'

Boğaziçi Ventures ortaklarından Burak Balık, "Türkiye’nin genlerinde oyun geliştirmek var, son yıllarda çok başarılı exit haberleri aldık ve bunun mutlaka ikinci ve üçüncü dalgası gelecektir" dedi. Boğaziçi Ventures’ın Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım yaptığını ilk kez Clubhouse yayınında açıklayan Burak Balık, Fiber Games ile yatırım görüşmelerinin dahi oldukça heyecan verici olduğunu ve Fiber Games’in gerçekten inanarak yatırım yaptıkları bir oyun girişimi olduğunu ifade etti.

Fiber Games’in Kurucu Ortağı Faruk Akıncı da, bu yatırımla birlikte 2021 yılı içinde dünya çapında ses getirecek ‘hypercasual’ olarak adlandırılan ve toplu taşımada, ayakta yolculuk yaparken bile rahatlıkla oynanan yeni oyun projelerine imza atmayı hedeflediklerini açıkladı.

2019 yılında kurulan Fiber Games’in önündeki yeni süreci anlatan Akıncı, "Şu anda yayıncımız Rollic Games ile birlikte hypercasual oyun üretiminde faaliyet gösteriyoruz. iOS platformunda 154 ülkede Top10 listesine giren ‘Weld it 3D’ şirketin ilk büyük başarısı oldu. Stüdyomuzda şu an 14 takımdaşımız ile bir ay içerisinde ortalama 10 farklı prototipi teste çıkabiliyoruz. Amacımız önümüzdeki süreçte birden çok HIT oyun çıkarabilmek ve Fiber Games’in alametifarikası haline gelecek yeni deneyimler yaratmak" dedi.