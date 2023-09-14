Bolu'nun Alpağutbey Mahallesi'nde 23 Ocak'ta meydana gelen olayda, sokakta kalan Onur Özarslan (21), bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan Ö.B.Ö. (7) isimli erkek çocuğunun yalnız olduğunu fark etti.

Evin önünde toplanan kalabalığı görünce panikleyen Onur Özarslan, kaçmaya başladı. 15 dakikalık takiple Özarslan, Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir manavın önünde yakalandı. Linç edilmekten polis ekiplerince kurtulan Onur Özarslan, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuk ise polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Özarslan, çocuğu kaçırıp, 1.5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin çatısına götürdü. Burada Ö.B.Ö.'yü, sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapatan ve kolları ile bacaklarını bağlayan Onur Özarslan, daha sonra fidye istemek için çocuğu kaçırdığı eve gitti.

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Onur Özarslan hakkında, Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde, `Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve fidye isteme' suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özarslan, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Bolu T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanan Özarslan, eski savunmalarını tekrarladığını belirtip, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Kumar borcu nedeniyle çocuğu kaçırdığını öne süren Özaslan, "Aileden çok özür diliyorum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. 8 aydır tutukluyum. Tutukluluk sürem dolmuştur. Öncelikle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kaçırılan çocuğun annesi R.Ö. ise "Sanığın tutukluluk halinin devamını ve cezalandırılması istiyorum" diye konuştu.