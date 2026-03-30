FIFA 2026 Dünya Kupası maç takvimi 2026 programı: Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan her geçen gün artıyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayacak dev turnuvanın maç takvimi ve organizasyon detayları merak edilmeye devam ediyor. Turnuvanın ne zaman başlayacağı, hangi şehirlerde oynanacağı ve hangi ülkelerin ev sahipliği yapacağı ise spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte FIFA 2026 Dünya Kupası maç takvimi 2026 programı
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve yaklaşık bir ay sürecek. Turnuva 19 Temmuz 2026’da oynanacak final karşılaşmasıyla sonlanacak.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.
DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.
Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)