        FIFA 2026 Dünya Kupası maç takvimi 2026 programı: Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte başlıyor, maçlar nerede oynanacak?

        Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan her geçen gün artıyor. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayacak dev turnuvanın maç takvimi ve organizasyon detayları merak edilmeye devam ediyor. Turnuvanın ne zaman başlayacağı, hangi şehirlerde oynanacağı ve hangi ülkelerin ev sahipliği yapacağı ise spor gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte FIFA 2026 Dünya Kupası maç takvimi 2026 programı

        Giriş: 30.03.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Dünya futbolunun en prestijli organizasyonları arasında gösterilen 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde turnuvanın maç takvimi ve organizasyon detayları futbolseverlerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Taraftarlar, dev turnuvanın başlangıç tarihini ve karşılaşmaların hangi şehirlerde oynanacağını merak ediyor. Üç farklı ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu büyük organizasyon, futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor. Peki, 2026 Dünya Kupası hangi tarihte başlayacak? İşte turnuvaya ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

        Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve yaklaşık bir ay sürecek. Turnuva 19 Temmuz 2026’da oynanacak final karşılaşmasıyla sonlanacak.

        DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

        2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.

        DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

        Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

        Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!